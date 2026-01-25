Інтерфакс-Україна
09:56 25.01.2026

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською в неділю прибули до Вільнюса.

У Вільнюсі Зеленський візьме участь у заходах з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання та зустрінеться з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом Литви Гітанасом Науседою.

Як повідомлялося, раніше речник президента Польщі Рафал Лескієвіч зазначав, що президент України Володимир Зеленський проведе у Вільнюсі зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким та президентом Литви Ґітанасом Науседою.

"Цієї неділі у Вільнюсі, під час відзначення 163-ї річниці січня повстання, зустрінуться три президенти: Польщі, Литви та України. Вони спільно візьмуть участь, зокрема, у святій месі у Віленській архікатедрі. Це є об’єднуючим елементом – спільна історія, історія боротьби з царською Росією, а зараз боротьби українців з Російською Федерацією. Це історична паралель, яка є гарною платформою для переговорів", - йшлось у повідомленні.

