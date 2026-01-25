В Києві без опалення залишаються понад 1,6 тис. багатоповерхівок після ворожих обстрілів - мер

Фото: ДСНС Києва

Після атаки ворога на столицю 24 січня без опалення наразі залишаються 1676 багатоповерхових будинків Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Без опалення наразі 1676 багатоповерхівок Києва після атаки ворога на столицю 24 січня…Від минулого вечора комунальники й енергетики відновили подачу теплоносія в понад 1 600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути послуги в домівки оселі киян", — зазначив Кличко ранком неділі.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури вчора без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків, більшість із яких уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після обстрілів 9 та 20 січня.