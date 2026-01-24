Потяги метро на "зеленій" лінії не курсують між лівим та правим берегами через ворожу атаку - КМДА

Фото: Київська міська прокуратура

Зранку суботи потяги київського метрополітену на "зеленій" лінії не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці через виявлені після обстрілу пошкодження, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації.

"Через нічний масований обстріл столиці поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" - "Видубичі" та між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КМДА, на відкритій ділянці "зеленої лінії" (метрополітену – ІФ-У) під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу.

Інформацію про відновлення роботи зеленої лінії повідомлять додатково.

Між тим, на червоній та синій лінії потяги курсують без змін.