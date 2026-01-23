У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

У Святошинському районі столиці може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби.