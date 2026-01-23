Інтерфакс-Україна
Події
10:47 23.01.2026

У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

1 хв читати
У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

У Святошинському районі столиці може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби.

Теги: #київ #пожежа #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 23.01.2026
Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

18:25 22.01.2026
КМДА просить скоротити споживання е/е для реклами та вивісок

КМДА просить скоротити споживання е/е для реклами та вивісок

18:01 22.01.2026
Без тепла у Києві 2600 будинків, екстрені відключення світла тривають – мер

Без тепла у Києві 2600 будинків, екстрені відключення світла тривають – мер

08:33 22.01.2026
У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

05:21 22.01.2026
У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

21:32 21.01.2026
У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

19:41 21.01.2026
СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

17:11 21.01.2026
Зеленський зараз у Києві - радник

Зеленський зараз у Києві - радник

15:29 21.01.2026
Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

Усім об'єктам критичної інфраструктури Києва відновлено електропостачання - ДТЕК

13:44 21.01.2026
Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

ВАЖЛИВЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

Україна в 2027р планує повністю інтегруватися в енергоринок ЄС – віцепрем'єр Качка

Орбан звинуватив Україну у спробах "встановити про-український уряд в Угорщині"

Пушиліну повідомили про підозру у незаконній передачі понад 400 пістолетів під виглядом "нагородних" - Нацполіція

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА