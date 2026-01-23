Інтерфакс-Україна
13:04 23.01.2026

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученними штатами розпочалися в Абу-Дабі, повідомляє кореспондент Sky News.

"Мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися, повідомляє наша кореспондентка Саллі Локвуд. Ці переговори мають стати першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку війни Росії. Наразі невідомо, чи українці та росіяни перебувають в одній кімнаті", - інформує мовник.

Раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомляв, що трьохстороння зустріч в Абу-Дабі почнеться у п'ятницю ввечері.

