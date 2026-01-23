Розпочалися тристоронні переговори в Абу-Дабі - джерело

Представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

Раніше Sky News повідомило про початок переговорів в Абу-Дабі.

Після повідомлення Sky News радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин пояснив журналістам: "Частина команд вже там, тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках".

Він зазначив, що "нема часу офіційного початку чи чогось такого", "просто частина команд вже там, може їм набридло сидіти чекати і вони пішли поговорити, це не означає, що це вже саме ті переговори чи що це не переговори, зараз такий у партнерів підхід до переговорів, що буває обід важливіше ніж офіційна зустріч".