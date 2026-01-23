Інтерфакс-Україна
Події
13:33 23.01.2026

В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

2 хв читати
В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

В Україні у суботу, 24 січня, очікується невеликий сніг, на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті помірний мокрий сніг з дощем, ожеледь, на дорогах країни подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві у суботу невеликий – вдень місцями, сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 січня найвища температура вдень була 8,6° в 2021р., найнижча вночі -27,1° в 1892р.

В Україні у неділю, 25 січня, західних, більшості південних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь (на північному заході країни помірні опади); на решті території невеликий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці на Прикарпатті туман.

Вітер східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києву у неділю невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 22.01.2026
Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

13:51 19.01.2026
Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

12:48 19.01.2026
Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

12:43 18.01.2026
В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

12:42 14.01.2026
В Україні збережеться снігова та морозна погода

В Україні збережеться снігова та морозна погода

12:54 13.01.2026
В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

16:32 12.01.2026
Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

13:07 12.01.2026
В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

13:38 10.01.2026
Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

13:42 06.01.2026
Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

СБУ оприлюднила допит окупанта, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА