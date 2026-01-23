В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

В Україні у суботу, 24 січня, очікується невеликий сніг, на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті помірний мокрий сніг з дощем, ожеледь, на дорогах країни подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві у суботу невеликий – вдень місцями, сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 січня найвища температура вдень була 8,6° в 2021р., найнижча вночі -27,1° в 1892р.

В Україні у неділю, 25 січня, західних, більшості південних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь (на північному заході країни помірні опади); на решті території невеликий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці на Прикарпатті туман.

Вітер східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура на північному сході та сході країни вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києву у неділю невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 5-7° морозу.