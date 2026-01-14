Інтерфакс-Україна
Події
12:42 14.01.2026

В Україні збережеться снігова та морозна погода

В України у четвер, 15 січня, очікується помірний, вночі на Прикарпатті та Волині, вдень у Приазов'ї місцями значний сніг та мокрий сніг; у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень і на Закарпатті без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура у північних областях вночі 15-20°, місцями 23° морозу, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу.

У Києві у четвер без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 11-13° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 січня найвища температура вдень була 8,4° тепла в 2007 р., найнижча вночі 24,7° морозу в 1943 р.

В Україні у п'ятницю, 16 січня, на сході та південному сході країни невеликий, вночі у Приазов’ї помірний сніг; на решті території без опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, місцями 23° морозу, вдень 10-15° морозу; на Прикарпатті та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києву у п'ятницю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 11-13° морозу.

