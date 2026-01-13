Інтерфакс-Україна
Події
12:54 13.01.2026

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні у середу, 14 січня, без істотних опадів, лиш на крайньому заході країни, в Криму та Приазов'ї вдень невеликий сніг, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході та півночі країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 12-17° морозу, у північних областях до 20°, вдень 8-13° морозу; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу (в Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

У Києві 14 січня також без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 січня найвища температура вдень була  9,5 тепла в 2015 р., найнижча вночі  24,3 морозу в 1896 р..

У четвер, 15 січня, синоптики прогнозують невеликий сніг, на заході країни помірний, вночі місцями значний сніг, на Закарпатті мокрий сніг, подекуди ожеледь; у більшості північних, Черкаській, Кровоградській області, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у північних та Харківській областях вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 15 січня без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.

