Інтерфакс-Україна
Події
14:46 13.01.2026

Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

3 хв читати
Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

Холодногірський суд Харкова оголосив обвинувальний вирок російському військовополоненому Сергію Тужилову (позивний "Алтай"), причетному до вбивства на території Вовчанського агрегатного заводу (Харківська обл) українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

"Сергія Тужилова визнано винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024), та призначено максимальне покарання — довічне позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, Тужилов обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області. Разом з іншими російськими військовими він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець (гранатометник), втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Він був змушений здатися, бо був без зброї, а сили противника переважали. Після допиту, який проводив "Алтай" разом з іншими російськими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого. Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним "Кот" роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця.

2 липня 2024 року у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Окупанти доставили їх на територію заводу та прив’язали до стовпів. Після допиту обвинувачений передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство військовополонених зі словами "Відправте їх до Бандери". Цього разу "Алтай" особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з "Котом" план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і "Алтай". Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази.

Під час судового розгляду обвинувачений російський військовополонений неодноразово вибачався за свої дії, зазначаючи при цьому, що виконував наказ.

"Прошу вибачення у рідних загиблих, але я людина військова, я виконував наказ", - казав Тужилов.

Прокурор Микита Дальока, який підтримував обвинувачення у суді, вважає вирок справедливим.

"Як прокурор, який супроводжував цю справу і бачив реакцію суспільства на всіх етапах кримінального провадження, я розумію, якого покарання прагнуть стомлені війною та шоковані жорстокістю окупантів українці. Але такого покарання Кримінальний кодекс не передбачає, і саме цим ми відрізняємося від ворога, залишаючись вірними європейським цінностям, у центрі яких є право на життя. Прокуратура говорила не емоціями, а доказами, однак за кожним із них - людське життя, обірване не в бою, а в полоні. Зламані долі матерів, дружин і дітей… Саме тому ми не могли допустити, щоб покарання було меншим за довічне позбавлення волі", - сказав Дальока.

 

Теги: #суд #військовополонений #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 13.01.2026
Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

20:27 12.01.2026
Колишньому судді Кропивницького апеляційного суду оголошено вирок - 6,5 років за ґратами

Колишньому судді Кропивницького апеляційного суду оголошено вирок - 6,5 років за ґратами

14:33 08.01.2026
Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

21:59 07.01.2026
Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

20:25 07.01.2026
Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

15:01 06.01.2026
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

15:37 02.01.2026
СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

15:34 01.01.2026
СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

14:14 01.01.2026
Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

01:45 19.12.2025
Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

ОСТАННЄ

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Чотири танкери були атаковані дронами у Чорному морі – ЗМІ

Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА