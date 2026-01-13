Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

Холодногірський суд Харкова оголосив обвинувальний вирок російському військовополоненому Сергію Тужилову (позивний "Алтай"), причетному до вбивства на території Вовчанського агрегатного заводу (Харківська обл) українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

"Сергія Тужилова визнано винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024), та призначено максимальне покарання — довічне позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, Тужилов обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області. Разом з іншими російськими військовими він зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець (гранатометник), втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Він був змушений здатися, бо був без зброї, а сили противника переважали. Після допиту, який проводив "Алтай" разом з іншими російськими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого. Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним "Кот" роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця.

2 липня 2024 року у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Окупанти доставили їх на територію заводу та прив’язали до стовпів. Після допиту обвинувачений передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство військовополонених зі словами "Відправте їх до Бандери". Цього разу "Алтай" особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з "Котом" план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і "Алтай". Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази.

Під час судового розгляду обвинувачений російський військовополонений неодноразово вибачався за свої дії, зазначаючи при цьому, що виконував наказ.

"Прошу вибачення у рідних загиблих, але я людина військова, я виконував наказ", - казав Тужилов.

Прокурор Микита Дальока, який підтримував обвинувачення у суді, вважає вирок справедливим.

"Як прокурор, який супроводжував цю справу і бачив реакцію суспільства на всіх етапах кримінального провадження, я розумію, якого покарання прагнуть стомлені війною та шоковані жорстокістю окупантів українці. Але такого покарання Кримінальний кодекс не передбачає, і саме цим ми відрізняємося від ворога, залишаючись вірними європейським цінностям, у центрі яких є право на життя. Прокуратура говорила не емоціями, а доказами, однак за кожним із них - людське життя, обірване не в бою, а в полоні. Зламані долі матерів, дружин і дітей… Саме тому ми не могли допустити, щоб покарання було меншим за довічне позбавлення волі", - сказав Дальока.