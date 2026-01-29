СБУ: 15 років тюрми отримав експрацівник Рівненської АЕС, який встановив GPS-трекер для ворожої атаки на ЛЕП

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав колишній працівник Рівненської АЕС, який готував повітряну атаку ворога по високовольтних лініях електропередач (ЛЕП) Рівненської атомної електростанції.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що контррозвідники затримали фігуранта у травні 2025 року, коли він намагався встановити GPS-трекер на одну з магістральних опор ЛЕП.

"За наявними даними, за координатами "маячка" окупанти планували вдарити дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб знеструмити частину північних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, наведенням російської атаки займався завербований ворогом колишній працівник цеху господарського забезпечення на Рівненській АЕС.

За даними відомства, спочатку агент здійснював приховані розвідвилазки до периметра високовольтних ліній "в обхід" постів охорони режимного об’єкта.

"Згодом він за інструкцією куратора з рф придбав GPS-трекер і прибув до ЛЕП, щоб його встановити", - уточнюють в українській спецслужбі.

Під час затримання "на гарячому" у зловмисника вилучено пристрій і смартфон із доказами його контактів з російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.