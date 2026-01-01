СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

За матеріалами Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки – 28-річний випускник електротехнічного коледжу, якого СБУ викрила у серпні цього року на коригуванні авіаатак по Запоріжжю та Дніпру.

"Як встановило розслідування, зловмисник влаштувався в місцеву енергокомпанію, щоб "зсередини" передавати рашистам координати підстанцій, які живлять прифронтові міста", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української спецслужби, 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу потрапив в поле зору російської воєнної розвідки, коли публікував прокремлівські публікації у чатах Телеграм-каналів.

"Після вербування агент отримав завдання влаштуватися на роботу в провідне енергогенеруюче підприємство Запоріжжя. Там він під виглядом службових відряджень їздив містом та фіксував наслідки ворожих атак по електропідстанціях та інших об’єктах енергетики", - зазначають у відомстві.

Крім цього, він "звітував" кураторові з РФ про етапи відновлення пошкоджених енергоспоруд та періодично виїжджав до Дніпра для збору аналогічної розвідінформації.

"Для контактів з російською спецслужбою агент використовував анонімний чат у месенджері, куди "надсилав" геолокації енергогенеруючої інфраструктури", - уточнюють в СБУ.

Контррозвідка СБУ викрила "крота", покроково задокументувала його злочини та провела заходи з убезпечення потенційних "цілей".

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала агента за місцем його проживання.

За матеріалами контррозвідників та слідчих СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.