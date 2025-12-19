Інтерфакс-Україна
Події
01:45 19.12.2025

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

1 хв читати

Громадянина Швейцарії, який брав участь у війні на боці України суд засудив до умовного терміну ув'язнення, повідомив канал Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) у четвер.

"Аві М. є громадянином Швейцарії і воював снайпером в українській армії. Тому в четвер швейцарська військова юстиція судила 49-річного жителя Шаффхаузена. Адже на відміну від багатьох інших країн, швейцарцям заборонено служити в іноземних арміях", - сказано в повідомленні SRF.

У четвер військовий суд засудив його до 18 місяців позбавлення волі. Покарання призначено умовно з випробувальним терміном чотири роки.

"Своїми заявами в програмі "Rundschau" телеканалу SRF 49-річний чоловік сам показав, що перебував на службі в іноземній армії, заявив голова суду під час оголошення вироку. Виступ був зроблений з власної волі. Існують також інші докази, такі як фотографії в Instagram, повідомлення в ЗМІ та список Європолу з можливими найманцями", - наводить подробиці справи SRF.

Джерело: https://www.srf.ch/news/schweiz/einsatz-bei-fremder-armee-schweizer-ukraine-soeldner-zu-bedingter-freiheitsstrafe-verurteilt

Теги: #доброволець #швейцарія #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 18.12.2025
Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

Засуджено двох ворожих інформаторів, які робили "відеопастки" біля аеродромів на заході України, - СБУ

18:58 16.12.2025
САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

18:43 16.12.2025
Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

14:05 16.12.2025
Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

17:55 05.12.2025
Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

18:15 03.12.2025
Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

15:19 28.11.2025
Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

14:35 27.11.2025
Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

20:30 26.11.2025
Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

14:19 23.11.2025
Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо дотримання РФ прав людини на окупованих територіях

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Сенатори США закликали Трампа віддати Україні 5 млрд доларів заморожених активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА