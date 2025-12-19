Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Громадянина Швейцарії, який брав участь у війні на боці України суд засудив до умовного терміну ув'язнення, повідомив канал Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) у четвер.

"Аві М. є громадянином Швейцарії і воював снайпером в українській армії. Тому в четвер швейцарська військова юстиція судила 49-річного жителя Шаффхаузена. Адже на відміну від багатьох інших країн, швейцарцям заборонено служити в іноземних арміях", - сказано в повідомленні SRF.

У четвер військовий суд засудив його до 18 місяців позбавлення волі. Покарання призначено умовно з випробувальним терміном чотири роки.

"Своїми заявами в програмі "Rundschau" телеканалу SRF 49-річний чоловік сам показав, що перебував на службі в іноземній армії, заявив голова суду під час оголошення вироку. Виступ був зроблений з власної волі. Існують також інші докази, такі як фотографії в Instagram, повідомлення в ЗМІ та список Європолу з можливими найманцями", - наводить подробиці справи SRF.

Джерело: https://www.srf.ch/news/schweiz/einsatz-bei-fremder-armee-schweizer-ukraine-soeldner-zu-bedingter-freiheitsstrafe-verurteilt