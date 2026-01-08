Інтерфакс-Україна
Події
06:36 08.01.2026

Кіберполіція застерігає про шахрайство з посвідченнями водія

1 хв читати

Посвідчення водія, видане вперше на два роки не надсилається поштою, якщо його пропонують оформити онлайн, то це шахрайство, застерігає Кіберполіція.

"ГСЦ МВС та Кіберполіція застерігають: посвідчення водія видане вперше на два роки НЕ надсилається поштою. У соцмережах з'являються оголошення з обіцянками "оформити водійське онлайн, без присутності в ТСЦ" і надіслати його поштою. Це – шахрайство!", - сказано в повідомленні.

Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили.

"Перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред'явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю – неможливо", – пояснює поліція.

"Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в Кабінеті водія та Дії", – зазначено у повідомленні.

"Використання підроблених документів – кримінальна відповідальність", – застерігає поліція.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/56767

Теги: #шахрайство #кіберполіція #застереження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

15:08 21.11.2025
Нацполіція повідомила підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі майже на 20,5 млн грн

Нацполіція повідомила підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі майже на 20,5 млн грн

14:10 03.11.2025
Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

12:25 30.09.2025
Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

12:24 30.09.2025
УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

17:55 26.09.2025
Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

01:56 26.09.2025
МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

14:58 12.09.2025
Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

Слідство у справі нардепа Шевченка щодо шахрайства завершено

18:33 08.09.2025
УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА