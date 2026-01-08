Кіберполіція застерігає про шахрайство з посвідченнями водія

Посвідчення водія, видане вперше на два роки не надсилається поштою, якщо його пропонують оформити онлайн, то це шахрайство, застерігає Кіберполіція.

"ГСЦ МВС та Кіберполіція застерігають: посвідчення водія видане вперше на два роки НЕ надсилається поштою. У соцмережах з'являються оголошення з обіцянками "оформити водійське онлайн, без присутності в ТСЦ" і надіслати його поштою. Це – шахрайство!", - сказано в повідомленні.

Зловмисники виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають фальшиві документи без юридичної сили.

"Перше посвідчення водія видається лише особисто в сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту та пред'явлення паспорта. Ні поштою, ні за довіреністю – неможливо", – пояснює поліція.

"Поштову доставку мають лише обмін або відновлення посвідчення, якщо воно вже є в Кабінеті водія та Дії", – зазначено у повідомленні.

"Використання підроблених документів – кримінальна відповідальність", – застерігає поліція.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/56767