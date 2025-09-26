Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

За координації прокурорів Офісу генерального прокурора у співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки викрито схему заволодіння коштами державної установи США та їх подальшої легалізації через мережу фіктивних компаній, повідомляє Офіс генпрокурора.

У телеграм-каналі в п'ятницю відомство інформує, що скамери створювали фішингові сайти та застосовували шкідливе програмне забезпечення для фіксації натискань клавіш.

"Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські перекази коштів, які надалі відмивалися", - уточнюють в прокуратурі.

За інформацію Офісу генпрокурора, на запит правоохоронних органів США та за їхньої участі в Україні проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів і компаній для відмивання коштів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію.

У США такі дії кваліфіковано як легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Операцію було проведено прокурорами Офісу генпрокурора спільно з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Національної поліції України.