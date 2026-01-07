"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

АТ "Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу, повідомила пресслужба компанії.

"Оперативно реагуємо на масштабні знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Всі поїзди в регіоні переходять на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення", - сказано в телеграмі.

За даними УЗ, вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink.

Між тим, з контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди наступного сполучення: 734 Київ-Дніпро, 37 Запоріжжя-Київ, 119 Дніпро-Холм, 79 Дніпро-Львів.

А рух поїздів Dnipro City Express в четвер також буде налагоджено під теплотягою.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки застосували аварійні відключення електроенергії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7624