Інтерфакс-Україна
Економіка
18:55 28.01.2026

УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

АТ "Укрзалізниця" (УЗ), в межах підписаного меморандуму, отримає від уряду Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на загальну вартість близько EUR29 млн, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Ми щиро вдячні Уряду Швейцарії та Державному секретаріату SECO за віру в Україну та системну допомогу. Це партнерство — яскравий приклад того, як міжнародна відповідальність трансформується у конкретні кроки для стабільності нашої інфраструктури", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Згідно з релізом, поставку матеріалів і комплектуючих здійснюватимуть приватні швейцарські компанії Schwihag AG та Arthur Flury AG.

В Мінрозвитку додали, що протягом трьох років УЗ отримає понад 1,040 млн комплектів рейкових скріплень, які дозволять покрити близько 250 км колій. Крім того, буде поставлено близько 4 тис. комплектів секційних ізоляторів для контактної мережі, що дозволить модернізувати 36% контактної мережі, додали у відомстві.

Зазначається, що реалізація меморандуму відбуватиметься через два проєкти - "Комплектуючі для контактної мережі" (Arthur Flury AG) та "Швігаг Україна" (Schwihag AG).

В Мінрозвитку нагадали, що раніше у рамках швейцарської грантової угоди було поставлено понад 1,8 млн швейцарських скріплень від компанії Schwihag AG вартістю понад EUR 25,3 млн, завдяки чому було відремонтовано близько 500 км залізничних шляхів.

Теги: #укрзалізниця #швейцарія

