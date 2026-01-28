Інтерфакс-Україна
Економіка
20:10 28.01.2026

"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

2 хв читати
"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи NOVA у 2026 році планує розвивати кешбек у програмі лояльності "Доставка бонусів", який можна буде використати на зменшення вартості доставки або навіть відправки посилки безкоштовно, повідомив керівник управління розвитку клієнтів Євген Кречетович.

За його словами, також планується збільшити знання та використання програми серед клієнтів на 50% та зосередитись на запуску нових гейміфікованих механік.

У "Новій пошті" зазначили, що кількість учасників у програмі вже перевищує 10 млн, а до партнерської мережі доєдналися понад 500 бізнесів.

Зазначається, що кожного місяця користувачі компанії використовують більше 500 тис. промокодів від партнерів програми.

"Окремим напрямом розвитку стало підключення офлайн-партнерів за запитами самих клієнтів. До програми долучилися заправки, медичні лабораторії, ресторани, кінотеатри та інші сервіси щоденного попиту", - зауважили в "Новій пошті".

Як повідомлялось, "Нова пошта" у 2025 році збільшила виручку на 21% порівняно з 2024 роком – до більше ніж 54 млрд грн, а її прибуток склав 2,6 млрд грн порівняно із 2,5 млрд грн роком раніше. Кількість доставлених посилок та вантажів у 2025 році зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #кешбек #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 26.01.2026
"Нова пошта" планує у 2026р відкрити близько 10 тис. нових точок сервісу та сортувальні термінали у трьох містах - СЕО

"Нова пошта" планує у 2026р відкрити близько 10 тис. нових точок сервісу та сортувальні термінали у трьох містах - СЕО

14:18 21.01.2026
"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

21:02 20.01.2026
Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

17:06 17.01.2026
Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

11:49 11.12.2025
Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"

19:12 01.10.2025
Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

12:15 29.04.2025
Українці отримають рекордні 443 млн грн нацкешбеку за березень, виплати вже в обробці

Українці отримають рекордні 443 млн грн нацкешбеку за березень, виплати вже в обробці

12:32 03.02.2025
Колаборація ПУМБ та Аврора: 3% кешбеку на всі покупки

Колаборація ПУМБ та Аврора: 3% кешбеку на всі покупки

ВАЖЛИВЕ

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

ОСТАННЄ

УЗ отримає від Швейцарії матеріали для відновлення та модернізації колій і електромереж на суму близько EUR29 млн

Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

Для посилення енергонезалежності ОСББ розглядають можливість створення автономних систем водо- та теплопостачання

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

Україна у 2025р. імпортувала овочів "борщового набору" на $164,36 млн

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

Імпорт картоплі в Україну у 2025р. зріс на 431%, витрати перевищили $74 млн

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА