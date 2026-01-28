"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи NOVA у 2026 році планує розвивати кешбек у програмі лояльності "Доставка бонусів", який можна буде використати на зменшення вартості доставки або навіть відправки посилки безкоштовно, повідомив керівник управління розвитку клієнтів Євген Кречетович.

За його словами, також планується збільшити знання та використання програми серед клієнтів на 50% та зосередитись на запуску нових гейміфікованих механік.

У "Новій пошті" зазначили, що кількість учасників у програмі вже перевищує 10 млн, а до партнерської мережі доєдналися понад 500 бізнесів.

Зазначається, що кожного місяця користувачі компанії використовують більше 500 тис. промокодів від партнерів програми.

"Окремим напрямом розвитку стало підключення офлайн-партнерів за запитами самих клієнтів. До програми долучилися заправки, медичні лабораторії, ресторани, кінотеатри та інші сервіси щоденного попиту", - зауважили в "Новій пошті".

Як повідомлялось, "Нова пошта" у 2025 році збільшила виручку на 21% порівняно з 2024 роком – до більше ніж 54 млрд грн, а її прибуток склав 2,6 млрд грн порівняно із 2,5 млрд грн роком раніше. Кількість доставлених посилок та вантажів у 2025 році зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.