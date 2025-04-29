Українці отримають рекордні 443 млн грн нацкешбеку за березень, виплати вже в обробці

Обсяг коштів, котрі отримають українці у березні в рамках "Національного кешбеку", став найбільшим за шість місяців повноцінної дії цієї програми і досяг 443 млн грн, що на 15,4% вище лютневого показника, повідомило Міністерство економіки.

"Виплата Національного кешбеку" за березень уже в обробці Наразі триває завершальний етап обробки даних. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 млн грн отримають 3,4 млн людей. Рекордна сума виплати за один місяць",- йдеться у телеграм-каналі міністерства у вівторок.

Уточнюється, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій. Це складний технологічний процес, цього разу він потребує трохи більше часу, ніж зазвичай.

"Ми розуміємо, що для багатьох ці кошти важливі. Робимо все можливе, щоб ви отримали їх якнайшвидше. Тільки-но стане відомою точна дата зарахування коштів, ми повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback", - додали в Мінекономіки.

Як повідомлялося, 11 жовтня перша віцепрем'єрка - міністр економіки України Юля Свириденко повідомила про завершення бета-тестування програми "Національний кешбек" і рішення запустити національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Згідно з інформацією на сайті міністерства, до цієї програми уже доєдналися 20 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, банк "Глобус", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, банк "Кредит Дніпро", Правекс банк (не емітує картки для виплат кешбеку), Креди Агриколь Банк, банк "Кліринговий Дім", Радабанк, Райф, ОТР Bank, банк "Власний Рахунок" (не емітує картки для виплат кешбеку), Ідея Банк та МТБ Банк.

Джерело: https://t.me/mineconomdevUA/4526