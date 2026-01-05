Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду, розширювати цифрові та paperless-процедури, а також поступово додавати нові послуги в систему "єДозвіл", йдеться в інформації на сайті установи.

"Пріоритет залишається незмінним - рішення, що ґрунтуються на даних і дають відчутний результат для бізнесу", - додало міністерство.

Торік Мінекономіки зосереджувалось на дерегуляції, яка допомогла скоротити надмірні вимоги, спростити процедури та перевести держнагляд на ризик-орієнтовану модель. Тому 2025 року за результатами роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань дерегуляції уряд скасував 205 інструментів держрегулювання бізнесу та подав до Верховної Ради проєкт закону щодо скасування ще 63.

В міністерстві пояснили, що більшість скарг та пропозицій надходило через платформу "Пульс", а також від бізнес-асоціацій та під час прямих зустрічей з підприємцями в регіонах. Це надало можливість усунути низку проблем, які впливали на роботу підприємств. Зокрема, знято регуляторні колізії, які створювали ризики зупинки виробництв і зриву контрактів, скасовано необґрунтовані техвимоги, що призводили до зайвих витрат для бізнесу, ухвалено рішення для лісової та деревообробної галузей з урахуванням вимог ЄС, запущено paperless-процедури (від електронного чека до цифровізації окремих державних сервісів), розпочато усунення дублювання технічного контролю для промислової техніки.

Щодо "єДозволу" Мінекономіки зазначило, що торік через систему подано понад 17 тис. заявок на декларацію матеріально-технічної бази, з них понад 7 тис. - через застосунок "Дія". Підтверджений економічний ефект від цього інструменту перевищив 13 млн грн.

"Також запущено ветеринарну ліцензію з ШІ-перевіркою заявки, яка допомагає зменшити кількість помилок у документах, але не ухвалює рішень замість держави. Стартували бета-тестування щодо ліцензії на обіг наркотичних засобів та прекурсорів", - йдеться в інформації відомства.