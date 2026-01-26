Інтерфакс-Україна
Події
20:23 26.01.2026

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Фото: https://www.facebook.com/gael.veyssiere.3

Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр повідомив, що процес передачі українцям французьких винищувачів Mirage 2000 продовжується, але не став розкривати деталі щодо кількості наданих вже літаків.

"Звісно, програма триває. І підготовка пілотів також продовжується", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Весьєр також не став коментувати дані щодо наданих систем ППО та ракет SCALP, щоб не надавати ворогу інформацію.

Втім, говорячи про повідомлення в медіа про дефіцит SCALP, посол сказав: "Справді немає величезних запасів, і виробництво ракет займає багато часу — з очевидних причин. Але ми робимо все можливе".

Посол додав, що Франція намагається у сфері військової підтримки "робити дуже багато, залишаючись максимально синхронізованими з реальними потребами Збройних сил України".

Дипломат наголосив, що Франція хоче бачити Україну військово сильною.

"Нам потрібна сильна Україна — зокрема військово сильна, — щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції, у тому числі на переговорах", - сказав він.


Повний текст інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

Теги: #військова_допомога #франція

