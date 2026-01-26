Інтерфакс-Україна
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Уряд Франції з 2022 року надав Україні допомогу в енергетичній сфері у розмірі EUR94 млн, з яких EUR87 млн - це пряма двостороння допомога, повідомив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

"Якщо говорити про останнє озвучене оголошення від Франції, то понад 100 генераторів включають 30, повністю профінансованих Міністерством Європи та закордонних справ Франції, і 69 — за кошти французької держави. Але є також генератори, профінансовані НГО, і, можливо, ще деякі зусилля, які поки не повністю враховані, бо місцеві органи влади над ними працюють", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол зазначив, що зокрема, мерія Парижа зараз розглядає дуже значний внесок на підтримку енергетичного сектору України. "І особисто я минулого року сам віз генератори до Харкова. Ми також відправляли їх до Чернігова, були поставки до Києва — зокрема від французьких компаній", - додав Весьєр.


