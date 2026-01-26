Інтерфакс-Україна
Події
19:32 26.01.2026

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Фото: Фото надане Посольством Франції

Україна буде ключовою темою упродовж французького головування у "великій сімці" (G7), тому запланована низка заходів, зокрема запрошення українського лідера на саміт у червні, повідомив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

"Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7. Ми вже вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7, тощо. Але крім того, ми прагнемо залишатися максимально зосередженими саме на енергетичному секторі", - сказав Весьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, усе, що "G7 може зробити для підтримки України, французьке головування активно просуватиме вперед".

Посол також запевнив у пріоритетності України під час головування Франції у G7.

"Так, Україна буде ключовою темою нашого головування. Абсолютно", - сказав Весьєр.

Як повідомлялося, у 2026 році саміт "Групи семи" (G7) відбудеться у Франції, а саме — в департаменті Верхня Савойя у місті Евіані. Зустріч триватиме з 15 по 17 червня.


Повний текст інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

