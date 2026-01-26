Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Завданням українських підрозділів є забезпечити рівень втрат ворога, який той буде не в змозі поповнювати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Завдання українських підрозділів забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російських втрат стане більше, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. Це реалістичне завдання. Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць - це оптимальний рівень", - сказав Зеленський на заході "Армія дронів 2025" в понеділок у Києві.

Президент зазначив, що це складне завдання, але оптимальний рівень, щоб "в Росії почали зважувати, що вони роблять, заради чого вони йдуть".

За словами Зеленського, гарантувати саме такий рівень втрат ворога є завданням Міністерства оборони України, армії, усіх сил оборони та безпеки, а також достатньо високим рівнем навчання та злагодженості дій підрозділів.

"Це можна зробити передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом та висновками з проведених бойових операцій", - зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що досвід найбільш результативних підрозділів має бути масштабований на всі війська України.

"Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство, що вимагає ще більшої ефективності розробників, всіх виробників наших дронів, ще більшої ефективності нашої лінії дронів, ваших підрозділів, ще більшої ефективності кожного підрозділу, який працює з дронами, з технологіями, з усім елементами цієї лінії", - сказав Зеленський, додавши, що виконати все це означає гарантувати Україні життя.

Президент відзначив державними нагородами воїнів, які працюють саме з дронами.