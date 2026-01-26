Зеленський вивів Малюка зі складу РНБО і затвердив у ньому Федорова та Шмигаля – указ

Міністр оборони України Михайло Федоров та перший віце-премʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль затверджені у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), а звільнений з посади голови Служби безпеки України Василь Малюк зі складу РНБО виведений.

Відповідний указ №80/2026 "Про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача" президента України Володимира Зеленського від 26 січня опублікований на сайті голови держави у понеділок.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.