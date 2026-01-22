Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

Уряд ухвалив рішення про звільнення 5 заступників міністра оборони: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр, повідомив очільник оборонного відомства України Михайло Федоров.

"Дякую кожному за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів", - написав він у Telegram-каналі.

Федоров також анонсував, що найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які "відповідатимуть за важливі напрями діяльності".

Міністр зазначив, що це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання президента — "побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці".

"Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити росію", - наголосив Федоров.

Він додав, що відомство під його керівництвом відкрито до нових людей, які "мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї".

"Продовжуємо перетворювати МОУ в сучасну інституцію, яка здатна перемогти ворога", - заявив Федоров.

Як повідомлялося, 14 січня 2026 року Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.