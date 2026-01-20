10:16 20.01.2026
Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони
Кабінет міністрів призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України.
Згідно з розпоряджень №№32-38 від 19 січня, уряд призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони, до цього він обіймав посаду держсекретаря Міністерства цифрової трансформації України.
У зв’язку з цим, Максима Малашкіна звільнено з посади держсекретаря Міноборони.
Також з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції за власним бажанням звільнено Анатолія Куцевола.