Інтерфакс-Україна
Події
10:16 20.01.2026

Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

1 хв читати
Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабінет міністрів призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України.

Згідно з розпоряджень №№32-38 від 19 січня, уряд призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони, до цього він обіймав посаду держсекретаря Міністерства цифрової трансформації України.

У зв’язку з цим, Максима Малашкіна звільнено з посади держсекретаря Міноборони.

Також з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції за власним бажанням звільнено Анатолія Куцевола.

 

Теги: #міноборони #держсекретар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 19.01.2026
Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

18:07 19.01.2026
Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

12:09 15.01.2026
Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

16:24 14.01.2026
Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

14:05 14.01.2026
Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

12:54 14.01.2026
Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

18:59 13.01.2026
Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

15:34 13.01.2026
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

14:31 13.01.2026
Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

12:20 13.01.2026
Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

ОСТАННЄ

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Офіс генпрокурора щодо заяв про тиск на органи місцевого самоврядування: Найгучніше про це говорять, коли є розкрадання

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА