Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабінет міністрів призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони України.

Згідно з розпоряджень №№32-38 від 19 січня, уряд призначив Івана Турчака державним секретарем Міністерства оборони, до цього він обіймав посаду держсекретаря Міністерства цифрової трансформації України.

У зв’язку з цим, Максима Малашкіна звільнено з посади держсекретаря Міноборони.

Також з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції за власним бажанням звільнено Анатолія Куцевола.