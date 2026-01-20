Інтерфакс-Україна
13:02 20.01.2026

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Україна отримала запрошення до "Ради миру" президента США Дональда Трампа, дипломати працюють над цим запрошенням, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням… Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

