Сибіга підтвердив запрошення Віткоффа в Україну

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив запрошення спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа відвідати з візитом Україну.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - сказав Сибіга на спільній пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Український очільник МЗС додав, що "для наших американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, адже воно завжди залишається відкритим".

Раніше повідомлялося, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну.

Наприкінці вересня заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Віткофф "не заперечував можливості скористатися запрошенням відвідати Україну".