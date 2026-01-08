Інтерфакс-Україна
Події
13:23 08.01.2026

Танкер Elbus атаковано БпЛА біля берегів Туреччини – ЗМІ

Нафтовий танкер Elbus під прапором Палау зазнав атаки невідомих дронів поблизу Чорноморського узбережжя Туреччини, в результаті судно отримало пошкодження, екіпаж не постраждав, повідомляє Ortadoğu.

"Приблизно в 30 милях від району Абана в Кастамону, в Чорному морі, на нафтовий танкер під прапором Палау під назвою Elbus, що перебував у плаванні, було здійснено атаку дроном. Повідомляється, що в результаті атаки було пошкоджено верхню частину танкера. Надзвичайна допомога була надана після надходження сигналу про допомогу з судна, і команди берегової охорони були направлені в цей район. За попередніми даними, ніхто з екіпажу не постраждав", - інформує новинний портал.

За повідомленням, пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Після технічного огляду в порту буде встановлено джерело атаки та розмір завданих збитків.

Офіційної заяви щодо причини інциденту не зроблено, але характер нападу та стан безпеки в регіоні ретельно відстежуються морськими властями.

