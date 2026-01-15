Інтерфакс-Україна
18:35 15.01.2026

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

Південне командування Збройних сил США (US SouthCom) офіційно підтвердило захват нафтового танкеру Veronica у рамках операції Southern Spear ("Південний спис" - ІФ-У).

"В ході ще однієї операції, проведеної до світанку, морські піхотинці та моряки з Об’єднаної оперативної групи Southern Spear, підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, висадилися з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica. Veronica — це останній танкер, який продовжує працювати всупереч встановленому президентом Трампом карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні, що ще раз доводить ефективність операції "Південний спис", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У US SouthCom наголосили, що "єдиною нафтою, яка виїжджатиме з Венесуели, буде нафта, що координується належним чином і відповідно до закону".

"Воєнний департамент у співпраці з міжвідомчими партнерами захищатиме нашу батьківщину, припиняючи незаконну діяльність та відновлюючи безпеку в Західній півкулі", - акцентували у командуванні.

Як повідомлялось, про захват вже шостого танкеру з венесуельскою нафтою повідомляло Reuters з посиланням на американських чиновників та низка західних ЗМІ.

Теги: #танкер #veronica #сша

