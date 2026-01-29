Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Утриматися від далеких поїздок, особливо в нічний та ранковий час, у період дуже холодної погоди, яка очікується на більшій території України з 1 по 3 лютого 2026 року, рекомендує водіям Державне агентство з відновлення.

"III рівень небезпечності, червоний. Перед виїздом слід перевірити технічний стан автомобіля… У разі тривалої поїздки бажано мати теплий одяг і запас пального", – зазначено у повідомлені відомства у Телеграм у четвер.

Згідно з ним, у нічні години температура повітря знижуватиметься до -20 -27 °C, а в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до –30 °С. Причиною різкого зниження температури стане надходження холодного арктичного повітря з півночі Європи та додаткове охолодження в умовах високого атмосферного тиску й ясної погоди вночі.

Вдень температура становитиме –15 –22 °C. Складні погодні умови, за винятком Закарпаття та південної частини країни, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення життєдіяльності населення, а також до ускладнення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.

З 4–5 лютого, починаючи із західних і південно-західних регіонів, очікується поступове послаблення морозів, зазначається у релізі. Інформація уточнюватиметься за щоденними прогнозами погоди.