Інтерфакс-Україна
Події
13:00 28.01.2026

Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

2 хв читати
Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

Невеликий мокрий сніг та дощ очікується в ніч на четвер у північних та більшості західних областей України, вдень по всій країні, крім північного заходу та південного сходу, на північному сході помірний мокрий сніг та дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці 29 січня в Україні туман, в західних та північних областях ожеледь. На дорогах, крім Закарпаття, півдня і південного сходу, ожеледиця. Вітер південний з переходом на заході та півночі країни на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

В Києві 29 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 29 січня вдень була зафіксована на позначці 9,9° тепла в 2002 році, а найнижча вночі на позначці 22,5° морозу в 1909 р.

У п'ятницю, 30 січня, у північній частині України невеликий сніг; зниження температури протягом доби до 6-11° морозу. На півдні та південному сході країни дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Криму 5-10°.

На решті території помірний мокрий сніг та дощ, в центральних областях місцями ожеледь, вдень подекуди значні опади; температура вночі та вдень 0-5° морозу (на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла).

На дорогах, крім Закарпаття, півдня і південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Києві 30 січня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 6-8° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:58 27.01.2026
Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця

Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця

13:54 25.01.2026
В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

14:12 24.01.2026
У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

13:33 23.01.2026
В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

В Україні на вихідних збережеться мороз, сніжитиме

12:53 22.01.2026
Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

13:51 19.01.2026
Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

12:48 19.01.2026
Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

12:43 18.01.2026
В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

12:42 14.01.2026
В Україні збережеться снігова та морозна погода

В Україні збережеться снігова та морозна погода

12:54 13.01.2026
В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

ОСТАННЄ

До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

Окупанти намагаються інфільтруватися в міста в цивільному – ЦПД

Україну обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

Освітній омбудсмен за скорочення до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без меддовідки

Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

У Києві без тепла лишаються 737 житлових будинки – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА