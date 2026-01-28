Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

Невеликий мокрий сніг та дощ очікується в ніч на четвер у північних та більшості західних областей України, вдень по всій країні, крім північного заходу та південного сходу, на північному сході помірний мокрий сніг та дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці 29 січня в Україні туман, в західних та північних областях ожеледь. На дорогах, крім Закарпаття, півдня і південного сходу, ожеледиця. Вітер південний з переходом на заході та півночі країни на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

В Києві 29 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 29 січня вдень була зафіксована на позначці 9,9° тепла в 2002 році, а найнижча вночі на позначці 22,5° морозу в 1909 р.

У п'ятницю, 30 січня, у північній частині України невеликий сніг; зниження температури протягом доби до 6-11° морозу. На півдні та південному сході країни дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Криму 5-10°.

На решті території помірний мокрий сніг та дощ, в центральних областях місцями ожеледь, вдень подекуди значні опади; температура вночі та вдень 0-5° морозу (на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла).

На дорогах, крім Закарпаття, півдня і південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Києві 30 січня невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 6-8° морозу.