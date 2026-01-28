До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

Посла Угорщини в Україні Антала Гейзера було викликано до Міністерства закордонних справ України, йому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами керівництва Угорщини щодо нібито вручання України у хід парламентських виборів в їхній країні.

Як повідомляється на сайті українського МЗС, угорському дипломату наголосили, що Україна "виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин".

"Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами", - йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

"У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обох народів та угорської меншини в України", - заявили у відомстві.

Раніше МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті Федора Шандора через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса". Про це в Х написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

26 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в спробі втрутитися в парламентські вибори в його країні та доручив викликати посла України Федора Шандора до МЗС.