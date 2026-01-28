Інтерфакс-Україна
Події
13:30 28.01.2026

До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

1 хв читати
До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

Посла Угорщини в Україні Антала Гейзера було викликано до Міністерства закордонних справ України, йому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами керівництва Угорщини щодо нібито вручання України у хід парламентських виборів в їхній країні.

Як повідомляється на сайті українського МЗС, угорському дипломату наголосили, що Україна "виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин".

"Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами", - йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

"У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обох народів та угорської меншини в України", - заявили у відомстві.

Раніше МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті Федора Шандора через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса". Про це в Х написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

26 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в спробі втрутитися в парламентські вибори в його країні та доручив викликати посла України Федора Шандора до МЗС.

Теги: #угорщина #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:47 28.01.2026
Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

19:07 27.01.2026
Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

01:31 27.01.2026
Орбан у відповідь на промову Зеленського в Давосі розпорядився викликати в угорський МЗС посла України

Орбан у відповідь на промову Зеленського в Давосі розпорядився викликати в угорський МЗС посла України

23:47 26.01.2026
МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

17:10 23.01.2026
Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

08:14 22.01.2026
Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

21:47 21.01.2026
Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

20:29 19.01.2026
Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

07:11 19.01.2026
Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

21:57 15.01.2026
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

ОСТАННЄ

Окупанти намагаються інфільтруватися в міста в цивільному – ЦПД

Мокрий сніг з дощем очікується в Україні у четвер, у п'ятницю знов похолодання

Україну обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

Освітній омбудсмен за скорочення до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без меддовідки

Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

Фіцо спростував повідомлення у ЗМІ, що нібито після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним"

У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

У Києві без тепла лишаються 737 житлових будинки – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА