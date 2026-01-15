Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від партнерів, а також щодо посилення протиповітряної оборони вже найближчим часом.

"На виконання доручень президента України Володимира Зеленського МЗС працює зі всіма нашими партнерами задля залучення додаткових внесків для посилення енергетики. Цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання. Дякуємо норвежцям. Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра будуть новини на цьому напрямі", - написав він у Facebook.

За словами очільника відомства, "на підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО".

"Теж завтра будуть нові оголошення. Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі. На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", - йдеться у дописі Сибіги.

За словами Сибіги, відбувається постійний контакт з Європейським енергетичним співтовариством з наповнення Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.

"Італія - вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн. євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам. Задіюємо також усі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетичну хартію. Інші міжнародні організації", - написав міністр.

Він наголосив, що всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням.

"Працюємо в темпі та режимі надзвичайної ситуації для залучення максимальної підтримки партнерів у подоланні російського зимового терору та підтримки наших енергетиків. Вони — герої, які зараз роблять неможливе — це визнають наші міжнародні партнери, визнає весь світ. Щиро дякую всім українським енергетикам від імені українських дипломатів за їхню самовіддану працю — не дарма наші професійні дні припадають на одну дату, 22 грудня", - підкреслив Сибіга.