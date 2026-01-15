Інтерфакс-Україна
Події
21:57 15.01.2026

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

2 хв читати
Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від партнерів, а також щодо посилення протиповітряної оборони вже найближчим часом.

"На виконання доручень президента України Володимира Зеленського МЗС працює зі всіма нашими партнерами задля залучення додаткових внесків для посилення енергетики. Цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання. Дякуємо норвежцям. Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра будуть новини на цьому напрямі", - написав він у Facebook.

За словами очільника відомства, "на підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО".

"Теж завтра будуть нові оголошення. Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі. На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", - йдеться у дописі Сибіги.

За словами Сибіги, відбувається постійний контакт з Європейським енергетичним співтовариством з наповнення Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.

"Італія - вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн. євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам. Задіюємо також усі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетичну хартію. Інші міжнародні організації", - написав міністр.

Він наголосив, що всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням.

"Працюємо в темпі та режимі надзвичайної ситуації для залучення максимальної підтримки партнерів у подоланні російського зимового терору та підтримки наших енергетиків. Вони — герої, які зараз роблять неможливе — це визнають наші міжнародні партнери, визнає весь світ. Щиро дякую всім українським енергетикам від імені українських дипломатів за їхню самовіддану працю — не дарма наші професійні дні припадають на одну дату, 22 грудня", - підкреслив Сибіга.

 

Теги: #рамштайн #енергетика #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 15.01.2026
"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

10:14 15.01.2026
СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

21:57 14.01.2026
Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

19:40 14.01.2026
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

11:23 14.01.2026
Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

19:13 13.01.2026
Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

18:43 13.01.2026
РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

18:39 13.01.2026
Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

17:15 13.01.2026
Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

ОСТАННЄ

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

Освітній омбудсмен: відпрацювати заняття можна за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні

По всій країні розгорнуті понад 10 тис. "Пунктів незламності", є резерв ще в 3,3 тис. пунктів - Свириденко

Профільним відомствам доручено спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних установок - Свириденко

Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

Рада не включила в порядок денний законопроєкти щодо зобов'язань в рамках Ukraine Facility та prior action МВФ

Шкільні канікули в Києві мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026р - Свириденко

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА