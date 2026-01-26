МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву італійського віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який містила некоректні оцінки й вимоги до президента України Володимира Зеленського. Коментар до цієї заяви розмістив у своєму профілі на платформі X речник МЗС Георгій Тихий у понеділок.

Віцепрем'єр і міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні розмістив на платформі X заяву, в якій вимагав від українського президента негайного підписання мирної угоди з РФ.

"Ми чули, як Зеленський, отримавши всі ці гроші, зусилля, допомогу, ще й має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши мирну угоду якомога швидше. Ти повинен вибрати між поразкою і розгромом", - написав Сальвіні на X.

МЗС України в особі речника Георгія Тихого порекомендувало Сальвіні апелювати до Путіна.

"Від 3 до 5 тисяч українців брали участь у битві за Монте-Кассіно, одній з найтяжчих битв Другої світової війни. Вони не обирали "між поразкою та розгромом", хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони билися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо йшлося про свободу Італії та всієї Європи. Якою би тяжкою не була боротьба України сьогодні, вона так само принципова, як 80 років тому. Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі. А пану віцепремʼєру, якщо він переймається мирною угодою, радимо звернутися не до Президента України — країни, що захищається від агресії — а до Путіна, який почав цю війну", - сказано в повідомленні Тихого на X.

