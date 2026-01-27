Орбан у відповідь на промову Зеленського в Давосі розпорядився викликати в угорський МЗС посла України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпорядився викликати до МЗС посла України. Про це Орбан написав на платформі X у понеділок.

"У відповідь на погрози України щодо Угорщини та її уряду. Ми не дозволимо нікому ставити під загрозу суверенітет Угорщини або цілісність наших виборів. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ Сійярто викликати посла України в Угорщині на зустріч до Міністерства закордонних справ", - написав Орбан на X.

Як повідомлялося, у промові на форумі у Давосі Зеленський різко розкритикував Орбана за здачу європейських інтересів на користь Росії, втім, не називаючи його прізвища. "Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той час продає європейські інтереси заслуговує на потиличника", - сказав він під виступу на Всесвітньому економічному форумі (WEF) у Давосі.

Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2015850671791046882?s=20