Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що заява Дональда Трампа про те, що він не буде застосовувати силу для захоплення Гренландії, є позитивною, хоча президент США не відмовився від своїх амбіцій щодо придбання острова.

"Після цієї промови стало зрозуміло, що амбіції президента (щодо Гренландії – ІФ-У) залишаються незмінними. Само по собі позитивним є те, що, за його словами, військова сила не буде застосована, але це не вирішує проблему. Виклик залишається", - наголосив міністр.