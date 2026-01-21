Інтерфакс-Україна
Події
20:50 21.01.2026

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

1 хв читати

З Польщі до Києва та громад їде 400 генераторів різних типів з польських урядових запасів, повідомив тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасєвіч.

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає", - написав він у соцмережі Х у середу ввечері.

Раніше також повідомлялося, що у межах загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою "Тепло з Польщі для Києва" зібрано вже понад 5 мільйонів злотих (більше $1 млн). Акцію організувала польська фундація Stand with Ukraine.

 

Теги: #допомога #україна #генератори

