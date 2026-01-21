Україна та Румунія погодили проєкт з розбудови швидкісної дороги Сучава-Сірет з виходом до українського кордону

Україна та Румунія погодили спільний проєкт з розбудови швидкісної дороги Сучава-Сірет (Румунія) з виходом до українського кордону та модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Для нас в цьому проєкті ключове не лише швидкісна дорога з румунського боку, а саме розширення української ділянки під’їзду до кордону. Разом із Румунією ми підписали протокол і зафіксували цей проєкт як пріоритет у межах механізму ЄС SAFE (Security Action for Europe)", – написав Деркач у Facebook у середу.

За його словами, будівництво профінансують коштом Європейського Союзу.

Проєкт передбачає модернізацію дороги від кордону у напрямку Чернівців, зокрема, дві смуги у кожному напрямку та підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва, йдеться у повідомленні.

"Результат – менше " вузьких місць " на українській ділянці, краща пропускна спроможність, швидший і безпечніший рух", – зауважив заступник.

Деркач також додав, що паралельно стартувало розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажівок. Зокрема, до кінця року планується збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху.