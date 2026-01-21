Інтерфакс-Україна
21:07 21.01.2026

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

Іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 жителів Ірану в результаті недавніх заворушень, передає в середу телеканал Press TV.

За даними організації, до цього числа входять як цивільні особи, так і співробітники сил безпеки Ірану.

Протести в Ірані почалися в кінці грудня через погіршення економічної ситуації, зокрема, через різке падіння курсу національної валюти, але пізніше на них стали лунати і політичні заклики. В останні дні ситуація в країні, за даними влади, в цілому, нормалізувалася.

