В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

Іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 жителів Ірану в результаті недавніх заворушень, передає в середу телеканал Press TV.

За даними організації, до цього числа входять як цивільні особи, так і співробітники сил безпеки Ірану.

Протести в Ірані почалися в кінці грудня через погіршення економічної ситуації, зокрема, через різке падіння курсу національної валюти, але пізніше на них стали лунати і політичні заклики. В останні дні ситуація в країні, за даними влади, в цілому, нормалізувалася.