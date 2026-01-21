Інтерфакс-Україна
17:09 21.01.2026

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп впевнений, що президенти РФ та України прагнуть миру, і заявляє, що планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським у Давосі.

"Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомив, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

18:14 21.01.2026
Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

17:45 21.01.2026
Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

17:21 21.01.2026
Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

16:55 21.01.2026
Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

16:51 21.01.2026
Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

14:08 21.01.2026
Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

13:01 21.01.2026
Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

22:12 20.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

14:11 20.01.2026
Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

14:06 20.01.2026
Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

