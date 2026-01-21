Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп впевнений, що президенти РФ та України прагнуть миру, і заявляє, що планує зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським у Давосі.

"Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомив, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.