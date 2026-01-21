Інтерфакс-Україна
Події
17:47 21.01.2026

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

Американська сторона на початку січня передала Володимиру Путіну проект мирного плану, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"За інформацією осіб, обізнаних у цій справі, на початку цього місяця Путін через свого помічника Кирила Дмитрієва отримав проект мирного плану, узгоджений з Україною та європейськими партнерами. Документи були передані Москві в неофіційному порядку для ознайомлення, що дозволило Путіну підготувати відгук і запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа і Кушнера, який є зятем Трампа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами цих осіб Кремль розглядав пропозицію як значний крок вперед, незважаючи на те, що вона не була остаточно узгодженою угодою. Багато питань, що цікавили Москву, або були відсутні, або сформульовані в спосіб, який Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними вже розпочалася, були сприйняті як позитивні.

Росія вважає, що Джаред Кушнер, який приєднався до Стіва Віткоффа на переговорах з Путіним минулого місяця, допоміг структурувати переговорний процес і встановити рамки для обговорень, повідомили джерела.

Кремлівські чиновники надають особливого значення тому, що вони вважають готовністю США визнати Крим та інші українські території такими, що перебувають під контролем Росії. Це є пріоритетом для Путіна, що спонукає його діяти обережно і демонструвати відкритість до обмежених компромісів, за словами особи, обізнаної в цьому питанні, яка попросила не називати її імені під час обговорення внутрішньої політики.

Офіційно Кремль все ще чекає на результати останніх переговорів за участю представників США, України та Росії, які будуть представлені Путіну. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив журналістам у вівторок, що Росія "не отримувала жодних документів" щодо переговорів, що проводилися протягом останніх тижнів.

Очікується, що Путін наполягатиме на тому, щоб те, що Москва називає "домовленостями Анкориджа", досягнутими на його серпневому саміті з Трампом на Алясці, залишилося частиною будь-якого мирного плану. Згідно з цією пропозицією, Росія прагне отримати всю східну частину Донецької області України, а бойові дії будуть заморожені вздовж нинішніх ліній зіткнення в південних регіонах Херсона та Запоріжжя.

Україна відхиляє вимоги вивести свої війська з сильно укріплених районів Донецька, які військові Путіна не змогли зайняти в ході бойових дій, що тривають з 2014 року.

Пропозиції США передбачають перетворення незайнятої території на демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням. Неясно, чи буде ця територія де-факто визнана російською за цими планами і які поступки, якщо такі будуть, Москва готова запропонувати в обмін.

Київ розробляє надійні гарантії безпеки разом зі своїми американськими та європейськими партнерами, щоб запобігти будь-яким майбутнім російським атакам.

Теги: #сша #рф #мирний_план

