Інтерфакс-Україна
Події
18:12 21.01.2026

Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

2 хв читати
Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України
Фото: https://www.facebook.com

Україна в 2026 році отримає $6 млрд від уряду Японії для гуманітарної і технічної підтримки, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Рада нашій першій офіційній зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме… Японія вже передала Україні понад 2,5 тис. електрогенераторів різної потужності, понад 65 трансформаторів і 10 електрогенераторних установок, інше критично важливе обладнання для підтримки й відновлення енергосистеми", - написала вона на сторінці Facebook в середу.

Кондратюк також подякувала за виділення близько $149 млн в додатковому бюджеті, який схвалив парламент Японії наприкінці 2025 року, на проєкти Програми екстреного відновлення для України.

Вона зауважила, що загалом фінансова та гуманітарна допомога, надана Японією, вже перевищила $15 млрд.

Крім того, Японія допомагає з реабілітацією українських військових, приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей та голосувала за останні проукраїнські резолюцій в ООН. Японія, зокрема, стала співавтором та підтримала резолюцію "Повернення українських дітей".

"Важливо, що Японія, як країна G7, чинить санкційний тиск на рф та підтримує притягнення країни-агресора до відповідальності. У тому числі через механізм Спеціального міжнародного трибуналу. Переконана лише спільне посилення санкцій усіма країнам G7, включно із США та Європою здатні примусити росію до мирних переговорів", – додала Кондратюк.

Щодо самої зустрічі, то сторони обговорили міжпарламентську співпрацю, ситуацію з оголошенням дострокових парламентських виборів в Японії, які заплановані на 8 лютого 2026 року.

Своєю чергою посол Масаші Накагоме зазначив, що абсолютна більшість ключових політичних сил Японії виступають за підтримку України. За його словами, Японія і надалі допомагатиме Україні фінансово та гуманітарно.

Теги: #допомога_україні #японія #кондратюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 20.01.2026
Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

Свириденко: Днями в Україну прибуде енергетична та гуманітарна допомогою від Азербайджану, Словаччини та Чехії

17:02 20.01.2026
Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

15:49 20.01.2026
Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

Нова партія допомоги від Азербайджану для відновлення енергетичної інфраструктури у терміновому порядку вирушає до України - посольство

20:23 15.01.2026
Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

11:41 13.01.2026
Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

12:28 12.01.2026
Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

17:32 09.01.2026
Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

11:21 04.01.2026
Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

19:31 30.12.2025
Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

18:09 30.12.2025
УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

ВАЖЛИВЕ

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

ОСТАННЄ

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Брехт доклав чимало зусиль для інтеграції ОЕС України з ENTSO-E – "Укргідроенерго"

На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Мінсоцполітики розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Це страшна трагедія для українських енергетиків – ДТЕК про загибель Брехта

Зеленський зараз у Києві - радник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА