УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) за підтримки уряду Японії реалізує програму реабілітації у Львівській області.

"З літа 2024 року напрям фізичної та психічної реабілітації Українського Червоного Хреста реалізується на Львівщині за підтримки уряду Японії з метою посилення доступу до якісних реабілітаційних послуг у громадах", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Наразі в області працюють дві мобільні реабілітаційні команди та тренер цього напряму, який проводить інформаційні сесії та навчання. Крім того, у Жидачеві діє реабілітаційний простір для фізичного та психічного відновлення.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1445215593781255?locale=uk_UA