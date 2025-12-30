Інтерфакс-Україна
Медицина
18:09 30.12.2025

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

1 хв читати
Український Червоний Хрест (УЧХ) за підтримки уряду Японії реалізує програму реабілітації у Львівській області.

"З літа 2024 року напрям фізичної та психічної реабілітації Українського Червоного Хреста реалізується на Львівщині за підтримки уряду Японії з метою посилення доступу до якісних реабілітаційних послуг у громадах", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Наразі в області працюють дві мобільні реабілітаційні команди та тренер цього напряму, який проводить інформаційні сесії та навчання. Крім того, у Жидачеві діє реабілітаційний простір для фізичного та психічного відновлення. 

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1445215593781255?locale=uk_UA

Теги: #японія #реабілітація #львівщина #тчху #учх

