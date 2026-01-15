Понад 1,5 млн громадян отримали допомогу від мобільних медичних бригад УЧХ з початку війни

Фото: RedCrossUkraine

Понад 1,5 млн громадян отримали допомогу від мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста (УЧХ) з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну - 24 лютого 2022 року.

"З початку повномасштабного вторгнення мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста надали понад 1,5 мільйона медичних консультацій та оглядів жителям громад з обмеженим або відсутнім доступом до медичних послуг", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Сьогодні 82 мобільні медичні бригади працюють у 20 областях України. До складу команд входять сімейні лікарі, фельдшери, медичні сестри та водії. Фахівці надають первинну медичну допомогу безпосередньо за місцем проживання людей: вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та сатурацію, за потреби видають безрецептурні лікарські засоби або скеровують пацієнтів до профільних спеціалістів.

Лише у 2025 році мобільні медичні бригади здійснили понад 17 тис. виїздів. Пріоритетною залишається робота у прифронтових регіонах поблизу лінії бойових дій, де доступ до медичної допомоги є обмеженим. Крім того, команди співпрацюють із загонами швидкого реагування Українського Червоного Хреста, зокрема для супроводу та транспортування людей у безпечніші місця.

Під час виїздів мобільні медичні бригади часто працюють разом із волонтерами та консультантами напряму зміцнення здоров’я та профілактики захворювань. Вони інформують населення про профілактику хвороб, підтримку фізичного та психічного здоров’я в умовах війни.

У низці регіонів функціонують спеціалізовані та мультидисциплінарні бригади. Зокрема, в Одеській області працює команда з фокусом на допомогу дітям з порушеннями розвитку. У Харківській області мобільні медичні бригади надають допомогу місцевим жителям та внутрішньо переміщеним особам із міста Рубіжне Луганської області. У Полтавській області впроваджено послуги телемедицини, а в Рівненській — діють окремі дитячі мобільні медичні бригади.

Маршрути та графіки виїздів мобільних бригад формуються у співпраці з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням актуальних потреб громад. Про заплановані візити бригад мешканців заздалегідь інформують місцеві амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти.

Мобільні медичні бригади УЧХ не є регулярною медичною службою. Їхня місія — тимчасова оперативна підтримка державної системи охорони здоров’я у наданні медичної допомоги населенню, зокрема людям, які постраждали внаслідок війни.