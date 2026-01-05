Інтерфакс-Україна
Події
16:03 05.01.2026

УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів.

"У прифронтових областях України триває евакуація населення.

Днями загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області здійснив транспортування громадян з населених пунктів Донеччини, що перебувають під контролем уряду України. Волонтери спільно зі спеціальним підрозділом поліції "Білі янголи" провели евакуацію людей з міста Лиман до міста Краматорськ", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Крім того, волонтери Запорізького обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста евакуювали багатодітну родину в Запоріжжя.

Завдяки злагодженій роботі команд, чіткій координації та дотриманню заходів безпеки, людей вдалося вивезти з небезпечних районів.

