12:44 22.01.2026

УЧХ нагадує: порушення Міжнародного гуманітарного права можуть кваліфікуватися як воєнні злочини

УЧХ нагадує: порушення Міжнародного гуманітарного права можуть кваліфікуватися як воєнні злочини
Порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та тягнути за собою кримінальну відповідальність, нагадує Український Червоний Хрест (УЧХ).

“Міжнародне гуманітарне право визначає: навіть під час війни застосування сили не є необмеженим. Його норми спрямовані на захист цивільного населення, поранених, хворих і військовополонених, а також на запобігання надмірним стражданням і руйнуванням”, - розповів УЧХ у Фейсбуці.

МГП забороняє засоби та методи війни, які є невибірковими,  спричиняють надмірні страждання, завдають масштабної, довгострокової та серйозної шкоди природному середовищу.

МГП забороняє ведення бойових дій з використанням хімічної, біологічної та токсичної зброї. Міжнародне гуманітарне право також забороняє використовувати  зброю з осколками, що не виявляються рентгеном, розривні та деформуючі кулі, отрути й отруйні речовини.

Окремі види зброї не заборонені повністю, але мають суворі обмеження застосування. Наприклад, запалювальну зброю заборонено використовувати проти цивільного населення та об’єктів.

Крім того, заборонені такі методи ведення бойових дій, як невибіркові напади,  терор цивільного населення, використання голоду як методу війни, знищення об’єктів, необхідних для виживання цивільних, напади на медичні формування та санітарний транспорт, використання «живих щитів», накази не залишати нікого в живих.

Також забороняється віроломство, зокрема неправомірне використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Кристала.

 

