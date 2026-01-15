УЧХ розгорнув теплопункт у Полтаві

Фото: RedCrossUkraine

Теплопункт Українського Червоного Хреста (УЧХ) діє у Полтаві.

“У ці дні Полтава переживає складну ситуацію з електропостачанням на тлі сильних морозів. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Полтавській області розгорнули пункт обігріву для жителів міста”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

У теплопункті можна зігрітися, випити гарячий чай, підзарядити мобільні телефони та перепочити. У наметі також працюють інструктори з мінної небезпеки, які інформують населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, та консультанти з питань здоров’я та профілактики захворювань.

Як повідомлялося, УЧХ також розгорнув теплопункти у Києві та Київській області.