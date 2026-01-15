Інтерфакс-Україна
17:25 15.01.2026

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Виїзд з України бізнесмена - фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча планувався заздалегідь, це підтверджується даними з вилучених телефонів інших фігурантів, повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Про це він розказав під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану в четвер, трансляцію якого веде на ютюб-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами Кривоноса, підготовка НАБУ до обшуків розпочалася заздалегідь, за півтора тижня до обшуку були отримані ухвали на проведення слідчих дій.

Уточнюючи, чи залишив Міндіч країну перед самим обшуком, Кривонос сказав: "За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб – він користувався трансфером приватним – його помічники замовляли 9 числа зранку".

Тобто, як пояснив директор НАБУ, "це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків".

Як повідомлялось, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Міндіч залишив Україну 10 листопада. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk

Теги: #виїзд #міндіч #набу

